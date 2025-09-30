Video
Một trận lốc xoáy với cường độ nhỏ hơn xuất hiện tại Hải Phòng

Trong ngày 29/9, nhiều cơn lốc xoáy đã xuất hiện trên địa bàn các tỉnh thuộc miền Bắc nước ta, bao gồm Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh.
