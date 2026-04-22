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Một robot chạy bộ bị vấp ngã, lăn ra "ăn vạ"

Một robot chạy bộ bị vấp ngã, lăn ra "ăn vạ" khiến đội cứu hộ phải mang cáng ra trợ giúp.
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