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Một robot bị chệch hướng và "vồ ếch"

Một robot bị chệch hướng khỏi đường đua và có pha "vồ ếch" khiến đám đông cười nghiêng ngả.
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