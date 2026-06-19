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Mở rộng hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên Bang Nga

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nga tiếp tục được mở rộng, tạo động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp.
Đọc thêm : Mở rộng hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên Bang Nga