Video
video cùng chuyên mục

Mô hình 3D mỏ đá tiết lộ bí ẩn về những bức tượng đá bí ẩn

Nguồn gốc của những bức tượng khổng lồ có đôi mắt hướng ra đại dương trên Đảo Phục Sinh là chủ đề yêu thích của những người yêu thích các bí ẩn cổ đại chưa có lời giải.
Đọc thêm : Manh mối về hình thái xã hội chế tác tượng khổng lồ trên đảo Phục Sinh