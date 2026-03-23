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Minh Hằng - Tóc Tiên: "Chúng tôi nổi bật nên dễ gặp định kiến"

Trong Showbiz 8, ca sĩ Minh Hằng và Tóc Tiên chia sẻ về tình bạn thân thiết, phản hồi tin đồn bất hòa, quan điểm về cách vun đắp mối quan hệ tình yêu.
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