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Mệt nhiều, sụt cân sau điều trị ung thư: Khi nào đáng lo?

Sau phẫu thuật cắt một phần dạ dày và hóa trị ung thư, người bệnh có thể mệt mỏi, ăn kém, sụt cân do nhiều nguyên nhân.
Đọc thêm : Mệt mỏi, sụt cân sau điều trị ung thư: Khi nào đáng lo?