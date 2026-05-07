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Met Gala 2026 gây bão với trang phục của dàn sao quốc tế

Gigi Hadid, Kim Kardashian, Doja Cat... liên tiếp "đốt mắt" thảm đỏ Met Gala 2026 với loạt trang phục xuyên thấu, cắt xẻ táo bạo.
Đọc thêm : Met Gala 2026 gây bão với trang phục của dàn sao quốc tế