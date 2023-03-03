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Messi mua 35 chiếc iPhone mạ vàng 24 cara tặng ĐT Argentina

Lionel Messi đã có cử chỉ vô cùng hào phóng khi chi 175.000 bảng để mua 35 chiếc iPhone vàng cho tập thể làm nên thành công của Argentina tại World Cup 2022.
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