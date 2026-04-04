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Mẹo thêm liên lạc trên màn hình khóa iPhone, phòng khi đánh rơi

Một mẹo thiết lập trên iPhone có thể giúp hiển thị thông tin liên hệ ngay ở màn hình khóa, tăng cơ hội nhận lại máy khi chẳng may làm rơi.
Đọc thêm : Mẹo thêm liên lạc trên màn hình khóa iPhone, phòng khi đánh rơi