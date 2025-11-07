Video
video cùng chuyên mục

Mẹo mở khóa tính năng chia sẻ chất lượng cao trên iPhone không cần Airdrop

(Dân trí) - Không cần dùng ứng dụng của bên thứ 3, iPhone vẫn có cách gửi ảnh chất lượng cao cho bạn bè từ xa.
Đọc thêm : Mở khóa tính năng chia sẻ ảnh chất lượng cao trên iPhone không cần Airdrop