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Mèo hoang được "thuê" làm nhân viên bảo vệ ở Philippines

Chú mèo mặc áo bảo hộ màu đen và vàng "thờ ơ" đi ngang qua các nhân viên bảo vệ đang xếp hàng chờ nhận chỉ thị về ca trực.
Đọc thêm : Mèo hoang được "thuê" làm nhân viên bảo vệ ở Philippines