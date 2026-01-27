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Mẹ ung thư: "Em không còn nhiều thời gian, khẩn cầu các bác thương cháu!”

Giữa lúc gồng mình chạy chữa cho con, người mẹ bất ngờ mắc ung thư máu, khiến cho cơ hội hồi phục của con càng trở nên mong manh.
Đọc thêm : Mẹ ung thư: "Em không còn nhiều thời gian, khẩn cầu các bác thương cháu!”