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“Mẹ đẻ” của Wi-Fi là người phụ nữ đẹp nhất thế giới

Từng được mệnh danh là “người phụ nữ đẹp nhất thế giới”, minh tinh Hollywood Hedy Lamarr lại chính là người đặt nền móng cho công nghệ Wi Fi, Bluetooth và GPS ngày nay bằng.
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