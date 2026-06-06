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Mẹ bất lực vì không đủ tiền chữa bệnh cứu con

Được bác sĩ thông báo về lịch chữa bệnh u não cứu con nhưng chị Phạm Võ Nguyệt Anh bất lực vì không đủ tiền lo chi phí thuốc men.
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