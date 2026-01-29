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Máy bay vận tải quân sự An-22 của Nga gãy đôi giữa không trung

Khoảnh khắc máy bay vận tải quân sự An-22 của Nga gãy đôi giữa không trung.
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