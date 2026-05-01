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Máy bay Tu-95MS Nga huấn luyện 7 giờ trên không phận trung lập

Máy bay Tu-95MS Nga đã thực hiện huấn luyện trên không phận vùng biển trung lập của biển Barents và biển Na Uy. Chuyến bay kéo dài hơn 7 giờ.
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