Video
video cùng chuyên mục

Máy bay chở hàng rơi ở Mỹ bốc cháy dữ dội

Một máy bay chở hàng đã rơi gần sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali ở Kentucky, Mỹ, gây ra nhiều thương tích.
Đọc thêm : Máy bay Mỹ rơi động cơ trước khi lao xuống đất làm 11 người chết