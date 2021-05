Mâu thuẫn với con, đâm chết bố

Mâu thuẫn với con trai chủ quán karaoke N.O nên Nguyễn Văn Linh (SN 1989, trú xã Nghi Phú, Tp VInh, Nghệ An)rủ thêm 7 đối tượng kéo đến quán karaoke N.O để đánh. Hậu quả, Linh và đồng bọn đã chém chết ông Nguyễn Ngọc Hồng - là chủ quán đồng thời là cha để của thanh niên đang có mâu thuẫn với Linh. Trước đó, năm 2010, Nguyễn Văn Linh đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 5 năm tù giam, mới được đặc xá ra tù trước thời hạn vào thàng 8/2011. Bởi vậy, trong quá trình điều tra, mặc dù gia đình Linh nộp tới cơ quan điều tra giấy chứng nhận Linh bị hạn chế một phần năng lực nhận thức hành vi nhưng bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nghiêm trọng nên TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Linh tù chung thân. Các bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 6 đến 18 năm tù