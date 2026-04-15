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Mất nước kéo dài hơn một tháng, cuộc sống người dân bị đảo lộn

Giếng khoan tháo dỡ từ lâu nên khi nước sinh hoạt bị mất hơn một tháng, cuộc sống của gần 500 hộ dân xã Kim Liên (Nghệ An) bị đảo lộn.
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