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Martin Odegaard: Công thần số 1 trong chức vô địch của Arsenal

Từng bị xem là “thần đồng sớm nở tối tàn” ở Real Madrid, giờ đây Martin Odegaard lại trở thành bộ não trong chức vô địch Premier League lịch sử của Arsenal.
Đọc thêm : Martin Odegaard: Công thần số 1 trong chức vô địch của Arsenal