Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

“All I Want for Christmas is You” vẫn là đĩa đơn Giáng Sinh bán chạy nhất ở xứ cờ hoa với 6 triệu bản và con số trên toàn cầu là 16 triệu bản Nhiều nguồn tin cho rằng Mariah Carey sẽ đến Việt Nam trong năm 2020.