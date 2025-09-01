Video
video cùng chuyên mục

Màn hình trực tiếp concert quốc gia "tiếp sức" người dân chờ xem diễu binh

Đông đảo người dân quây quần tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay để xem truyền hình ca nhạc trực tiếp qua màn hình LED.