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Mâm cúng 600.000 đồng thu hút người dân tại Chùa Ngọc Hoàng

Dù sân chùa ken kín người, nhiều người dân TPHCM vẫn đăng ký mâm cúng giá 600.000 đồng và kiên nhẫn xếp hàng làm lễ chuyển vận tại Chùa Ngọc Hoàng sáng mùng 8 Tết.
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