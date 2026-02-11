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Mai vàng miền Tây ồ ạt cập bến Bình Đông TPHCM

Chiều 23 tháng Chạp, nhiều ghe chở mai vàng cùng hoa Tết từ các tỉnh miền Tây lần lượt cập bến Bình Đông (TPHCM), tạo không khí mua bán rộn ràng dịp cận Tết.
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