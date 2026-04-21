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Mải nghe điện thoại, người phụ nữ chặn đường ô tô qua mấy nhịp đèn

Nghe điện thoại từ khi đèn đỏ cho đến lúc đèn chuyển sang xanh, người phụ nữ thản nhiên mặc kệ tài xế ô tô phía sau bấm còi nhắc nhở.
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