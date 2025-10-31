Video
video cùng chuyên mục

"Ma quỷ" đổ bộ trung tâm TPHCM đón Halloween sớm

Tối 30/10, nhiều bạn trẻ tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát Thành phố (TPHCM) trong trang phục ma quái để đón Halloween sớm khiến nhiều người thích thú.
