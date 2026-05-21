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Lý do Nga gọi Sarmat là tên lửa "mạnh nhất thế giới"

Tên lửa liên lục địa Sarmat của Nga sở hữu hàng loạt tính năng uy lực, hiện đại và được Moscow gọi là "mạnh nhất thế giới".
Đọc thêm : Lý do Nga gọi Sarmat là tên lửa "mạnh nhất thế giới"