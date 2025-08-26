Video
Lực lượng nhân viên công ty cây xanh xuống đường dọn dẹp ngay trong đêm

Lực lượng nhân viên công ty cây xanh xuống đường dọn dẹp ngay trong đêm để đảm bảo giao thông không bị ảnh hưởng. (Video: Cao Bách)
