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Lực lượng Mỹ đổ bộ lên tàu thứ hai liên quan đến Iran

Chỉ trong vòng vài ngày, lực lượng Mỹ đã tiến hành đổ bộ lên 2 tàu hàng bị cho là có liên quan đến Iran trong khuôn khổ lệnh phong tỏa hàng hải.
Đọc thêm : Lực lượng Mỹ đổ bộ lên tàu liên quan đến Iran