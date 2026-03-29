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Lực lượng Houthi ở Yemen sát cánh cùng Iran tấn công Israel

Lực lượng Houthi ở Yemen sát cánh cùng Iran tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào "các mục tiêu nhạy cảm" ở Israel.
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