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Lực lượng Hezbollah khai hỏa tên lửa tiêu diệt xe tăng Israel

Lực lượng Hezbollah khai hỏa tên lửa tiêu diệt xe tăng Israel ở miền Nam Li Băng.
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