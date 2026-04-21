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Lực lượng Hezbollah dùng UAV tập kích xe tăng Merkava của Israel

Lực lượng Hezbollah dùng UAV tập kích xe tăng Merkava của Israel ở miền Nam Li Băng.
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