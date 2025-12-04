Video
Lực lượng chức năng căng mình cứu hộ tại các điểm ngập ở Lâm Đồng

Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở tỉnh Lâm Đồng ngập sâu. Lực lượng chức năng phải căng mình cứu hộ, đưa người dân ra khu vực an toàn.
Đọc thêm : Ngập sâu ở Lâm Đồng, lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ dân