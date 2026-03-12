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Lửa bùng cháy dữ dội trên tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Iraq

Sabereen News đưa tin, 2 tàu chở dầu đang bốc cháy, cách cảng Al-Faw của Iraq hơn 30km.
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