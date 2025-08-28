Video
Lũ cuồn cuộn đổ về trong đêm ở Nghệ An

Nước lũ bất ngờ đổ về trong đêm, dâng cao hơn 2m, cuốn trôi nhiều ngôi nhà và uy hiếp cầu dân sinh, khiến người dân ở các xã miền núi Nghệ An một phen hoảng loạn.
