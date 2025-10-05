Video
Lồng đèn từ hoa tươi “đốn tim” giới trẻ TPHCM

Với sự kết hợp giữa khung tre truyền thống và sắc hoa hiện đại, những chiếc lồng đèn độc đáo từ hoa tươi nhanh chóng trở thành trào lưu đón Trung thu mới của giới trẻ TPHCM.
