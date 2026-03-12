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Loài hoa biểu tượng của TPHCM đến mùa "gây sốt", hút giới trẻ check-in

Những ngày gần đây, hoa kèn hồng nở rộ trên nhiều tuyến đường ở TPHCM, thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.
Đọc thêm : Loài hoa biểu tượng của TPHCM đến mùa "gây sốt", hút giới trẻ check-in