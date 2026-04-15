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Lộ trình học phù hợp cho trẻ ngay từ bước khởi đầu

Bà Đỗ Thị Minh Châu - Giám đốc Khối Dịch vụ Trường học và Tuyển sinh Hệ thống VAS chia sẻ về tư duy “lập kế hoạch ngược”.
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