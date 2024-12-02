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Lộ diện 4 cầu thủ có nguy cơ cao bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam

Sau chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, HLV Kim Sang Sik sẽ tiến hành sàng lọc đội hình để chọn ra 26 cầu thủ tham dự AFF Cup 2024.
Đọc thêm : Lộ diện 4 cầu thủ có nguy cơ cao bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam