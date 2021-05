Liverpool 1-0 Chelsea: Emre Can

Emre Can cầm bóng ở bên phải của trung lộ và bất ngờ tung ra cú dứt điểm từ xa, bóng đập người Cahill đứng ở giữa vòng cấm địa rồi hướng rơi vào bên phải. Courtois đã di chuyển về bên hướng tay phải của thủ thành này nên lố đà và đành chôn chân đứng nhìn bàn thua. Một bàn thắng có phần may mắn của Emre Can và đây mới là bàn đầu tiên của cầu thủ 20 tuổi này cho Liverpool.