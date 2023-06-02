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Lionel Messi chính thức chia tay PSG

HLV Christophe Galtier của PSG xác nhận siêu sao Lionel Messi sẽ rời khỏi sân Parc des Princes vào cuối mùa giải này.
Đọc thêm : Lionel Messi chính thức chia tay PSG