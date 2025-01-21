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Linh vật rắn "siêu dễ thương", đầu đội vòng nguyệt quế trình làng

Linh vật rắn tại chùa Phổ Độ ở Hà Tĩnh có chiều cao 8m, được làm chủ yếu từ nhựa dẻo. Từ khi ra mắt, linh vật này được nhận xét là "siêu dễ thương".
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