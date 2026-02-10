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Lính Mỹ đổ bộ, bắt tàu dầu ở Ấn Độ Dương

Lực lượng Mỹ tại Ấn Độ Dương đã bắt giữ tàu chở dầu Aquila II vì vi phạm lệnh trừng phạt của Tổng thống Donald Trump.
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