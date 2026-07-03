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Linh cữu cố Lãnh tụ Tối cao Iran được đặt tại thánh đường ở Tehran

Hàng triệu người dân cùng nhiều quan chức cấp cao nước ngoài dự kiến sẽ tham dự lễ tang chính thức của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei vào ngày 4/7.
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