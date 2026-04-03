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Liên tiếp 2 vụ tai nạn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Chỉ trong ít phút, hai vụ va chạm xảy ra cùng hướng lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, khiến nhiều ô tô hư hỏng, ùn tắc kéo dài.
Đọc thêm : Liên tiếp 2 vụ tai nạn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương