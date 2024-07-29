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Lịch thi đấu Olympic 2024 ngày 29/7: Thùy Linh, Huy Hoàng tranh tài

Trong ngày thi đấu 29/7 của Olympic Paris 2024, tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh và kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ thi đấu cho đoàn thể thao Việt Nam.
Đọc thêm : Lịch thi đấu Olympic 2024 ngày 29/7: Thùy Linh, Huy Hoàng tranh tài