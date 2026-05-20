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Lễ trao giải Cuộc thi ảnh "Việt Nam trong mắt tôi"

Sáng 20/5, Báo Dân trí tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh "Việt Nam trong mắt tôi" tới các tác giả có tác phẩm xuất sắc từ hơn 1.300 tác phẩm gửi về dự thi.
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