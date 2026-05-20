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Lễ đón Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc

Sáng 20/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).
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