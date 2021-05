Lễ chùa vãn cảnh đầu năm ở Hội An

Bên cạnh tham quan phố cổ, những điểm hút khách du xuân ở Hội An nhất là các hội quán, đình chùa cả trong và ngoài nước. Dịp Tết nguyên đán, các điểm hội quán, nhà chùa, điểm sinh hoạt cộng đồng… ở Hội An vẫn giữ tục lệ dựng cây nêu. Đặc biệt, các nhà chùa đều có vườn hoa xuân muôn sắc đem lại cho người dân và du khách du xuân lễ chùa trong những ngày đầu năm mới cảm giác thư thả, bình an sau khi thắp nén tâm nhang nguyện cầu mọi điều tốt đẹp cho năm mới vừa sang.